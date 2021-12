Neues Angebot in Lintorf : Dirt-Bike-Parcours: Kinder können ihre Ideen einbringen

Ratingen (RP) Der zentral gelegene Kinderspielplatz Zum Helpenstein in Lintorf (Nähe Allwetterbad) wird im kommenden Jahr mit neuen Spielgeräten ausgestattet. In einem Bereich des Geländes soll ein Dirt-Bike-Parcours für Kinder entstehen.

An der Stelle, an der der Parcours errichtet werden soll, stand bis vor etwa einem Jahr ein Spielgerät. Als dieses aus Sicherheitsgründen abgebaut werden musste, haben Kinder die vorhandene Hügellandschaft mit ihren Rädern zu einem provisorischen Parcours umfunktioniert. In Gesprächen stellte sich schnell heraus, dass Dirt-Bike bei jungen Kindern in der Altersgruppe von sechs bis zwölf Jahren sehr populär geworden ist. Der Vorschlag, einen attraktiven Parcours an dieser Stelle auszubauen, stieß bei den Nachwuchsbikern auf viel positive Resonanz.