Wechsel bei der Polizei Tim Boeger ist da für Isenbügel

Polizeihauptkommissar Holger Müller wechselt nach Velbert-Langenberg. Bezirksdienstbeamte sind als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei sehr wichtig. Sie verfügen über viel Fachwissen und Lebenserfahrung, die sie in täglichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern einbringen. Sie leisten Verkehrssicherheitsarbeit in Kindergärten und Schulen, führen Aufenthaltsermittlungen durch und vollstrecken Haftbefehle. Tim Böger (51) war 23 Jahre als Streifenpolizist und die letzten acht Jahre als Wachdienstführer in Velbert eingesetzt. Der verheiratete Vater von drei Kindern und passionierte Jäger freut sich auf seinen neuen Aufgabenbereich: „Als Bezirksdienstbeamter habe ich jetzt mehr Zeit für die Bürgerinnen und Bürger. Ich bin jederzeit für die großen und kleinen Anliegen der Heiligenhauserinnen und Heiligenhauser ansprechbar." Der Polizeihauptkommissar, der Heiligenhaus bestens kennt und in der Stadt aufgewachsen ist, beabsichtigt öfter mal mit dem Fahrrad durch seinen Bezirk zu fahren, um noch näher an die Menschen heranzukommen. Einen Schwerpunkt möchte er außerdem bei der Kinder- und Jugendarbeit setzen und Kitas und Schulen besuchen: „Es ist mir wichtig auch für die Kleinen präsent zu sein."