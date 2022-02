Bei der Stadt Ratingen : Neuer Beigeordneter tritt seinen Dienst Mitte März an

Bert Wagener erhielt von Bürgermeister Klaus Pesch seine Ernennungsurkunde. Foto: Christian Otto

Ratingen Bert Wagener hat seine Ernennungsurkunde erhalten und wurde vereidigt. Er ist künftig zuständig für die Bereiche Umwelt und Digitalisierung.

(RP) In der Hauptausschusssitzung am 8. Februar erhielt der im Oktober 2021 mit großer Mehrheit zum Beigeordneten für Umwelt und Digitalisierung gewählte Prof. Dr. Bert Wagener seine Ernennungsurkunde und wurde auf sein neues Amt vereidigt. Christian Otto, grüner Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des Umweltausschusses, sieht mit großer Freude der Zusammenarbeit mit Bert Wagener entgegen: „Bert Wagener wird seinen Dienst für die Stadt Ratingen am 14. März aufnehmen und wird bereits sukzessive in seine Themenbereiche eingebunden. Die Fortentwicklung der von ihm zu betreuenden Dezernate wird der Schlüssel für die zukunftsfeste Entwicklung Ratingens sein.“

Bert Wagener beschreibt seinen Schritt, Beigeordneter in Ratingen zu werden als „konsequenten weiteren Schritt in seinem Berufsweg“. Der neue Dezernent startete seinen Berufsweg als Verwaltungsfachangestellter, hat das Verwaltungsgeschäft „von der Pike auf“ gelernt und sich kontinuierlich bis zu einem Studienabschluss als Diplomverwaltungswirt hochgearbeitet. Er studierte später Psychologie und Rechtswissenschaft, promovierte nach seinem Diplom und war zuletzt für den Spitzenverband der Gesetzlichen Unfallversicherung als Professor tätig. Das politische Geschick hat Wagener in unterschiedlichen Ebenen erlernt. Neben der Mitgliedschaft im Stadtrat seiner Heimatstadt Castrop-Rauxel und dem Kreistag Recklinghausen hat er sich beim Regionalparlament Ruhr und dem Landschaftsverband Westfalen prägend eingebracht. Dort war er u.a. als Vorsitzender von Fraktion und Umwelt- Ausschuss tätig. Noch heute gehört er dem Ecocity-Abfallwirtschaftsverband an, zu dessen Gebiet auch die Stadt Ratingen gehört.