Service : Neuer Abfallwegweiser kommt ins Haus

(RP/kle) Druckfrisch wird in diesen Tagen der Abfallwegweiser 2020 an alle Haushalte per Postwurfsendung verteilt. Voraussichtlich bis Ende Dezember sollte die Broschüre in den Briefkästen liegen. In gewohnter Weise gibt es wieder alle Infos „rund um den Abfall“, so beispielweise die Termine für die Abfallentsorgung, Neuigkeiten und Anlaufadressen mit Öffnungszeiten. Auch dieses Mal ist eine Sortierübersicht über die einzelnen Abfallarten in Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch dabei. Diese Sortieranleitung gibt Auskunft darüber, wie die Bio-, Altpapier-, Restmüll- und Gelbe Tonnen richtig befüllt, welche Behältergrößen angeboten und in welchem Rhythmus diese geleert werden.