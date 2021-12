Termine für Heiligenhaus 2022 : Abfallkalender: neu, digital und mit eigener App

Heiligenhaus Die Druckfassung kommt per Post ins Haus. Aber es geht auch anders: Die Digitalversion des Abfallkalenders kommt mit komfortablen Zusatzfunktionen daher.

(RP) Die Abfallkalender für das Jahr 2022 werden vom kommenden Montag an per Post an die Haushalte verschickt. Der neue Abfallkalender ist außerdem ab 20. Dezember im Bürgerbüro der Stadt erhältlich. Ebenfalls steht der Kalender ab 20. Dezember als pdf-Datei auf der Homepage der Stadt zur Verfügung. Es gibt die Möglichkeit, sich gezielt für jede Straße die monatlichen Termine für die einzelnen Abfuhrarten anzeigen zu lassen, oder sich einen individuellen Abfallkalender auszudrucken. Die Daten wurden bereits auf der Homepage der Stadt aktualisiert. Diese Angebote sind erreichbar über die Dienstleistungen „Abfallkalender“ und „Abfallbeseitigung und Abfallberatung“ beim Bürgerservice. Als zusätzlicher Service steht die kostenlose MyMüll.de App zur Verfügung. Mit dieser App kann ein Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion erstellt werden. Informationen über Containerstellplätze, Schadstoffmobil, Öffnungszeiten und Ansprechpartnern sind in der App hinterlegt.