Einzelhandel in Ratingen Neues Workshop-Programm im Fijnwerk

Neben den beliebten und von Anfang an laufenden Stick- und Trockenblumenkranz-Workshops sind über das Jahr weitere Angebote dazugekommen: Von Upcycling-Gürteln und Taschen aus Fahrradschläuchen für Erwachsene und Kinder über Handlettering für Anfänger oder Fortgeschrittene bis hin zu Deko-Engeln aus Treibholz, moderner Adventsdeko aus Naturmaterialien und Stempelkursen ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Auch in den Adventskranzworkshops, angeleitet von einer professionellen Floristin, gibt es noch einige wenige freie Plätze. Der demnächst wieder beginnende Nähkurs wird um einen weiteren Termin am Vormittag erweitert. Für nächstes Jahr sind bereits weitere Angebote in Planung.