Bauen in Ratingen : Bechemer Carré in Ratinger Innenstadt 

Ratingen Die Gesamtwohnfläche wird nach Fertigstellung rund 3.700 Quadratmeter betragen. Die Größe der Wohnungen variiert zwischen 45 und 133 Quadratmetern. Auch zweigeschossige Stadthäuser werden in den Baukörper integriert. Ratingen braucht dringend weiteren Wohnraum – seit Jahren ist dieses Problem ein großes Thema in der Politik. Wohnen müssen vor allem bezahlbar sein, betonte die SPD-Fraktion.

(kle) Es ist ein Blickfang an prägnanter Stelle, sozusagen ein Entree zur Ratinger Innenstadt: Die Arbeiten an der Bechemer Straße 64 sind in vollem Gange. Mit der längst erfolgten Grundsteinlegung konnte das Bechemer Carré schnell und mächtig in die Höhe wachsen – und das tat es in einem rasanten Tempo. Dokumente in einer Zeitkapsel haben das Datum der Grundsteinlegung für die Nachwelt festgehalten. Gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung mauerten die Bauherren die Zeitkapsel in das Fundament des Gebäudes ein.