Heiligenhaus : Ziel für 2023: Wohnen in der Innenstadt

Ziel für 2023: Wohnen in der Innenstadt

Auf dem ehemaligen Kaba Mauer-Gelände an der Frankenstraße entstehen Wohnungen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Auf dem Gelände der ehemaligen Firma Kaba Mauer entstehen Mietwohnungen. Ein Heiligenhauser Architektenbüro baut für einen bayerischen Investor. Die Firma Catella Real Estate hat sie gekauft.

(RP/köh) Mindestens ein Ergebnis der Münchener Immobilienmesse Expo Real ist für Heiligenhaus von Bedeutung. Für die Catella Real Estate AG geht es um ein Doppelprojekt. Das Haus, nach eigenen Angaben europaweit tätiger Spezialanbieter für Immobilieninvestmentlösungen in den Bereichen offene Spezialfonds, offene Publikumsfonds und Spezialmandate, hat für zwei ihrer Sondervermögen vom Projektentwickler GBI insgesamt 116 Neubauwohnungen „an zwei Standorten in den Metropolregionen Stuttgart und Düsseldorf“ erworben.

Das verkündeten beide Unternehmen auf der Expo Real in München. In Heiligenhaus geht es um 75 Wohnungen auf dem ehemaligen Firmengelände von Kaba Mauer an der Frankenstraße.