Heiligenhaus : Neue Wildblumenwiese wird zum Versuchsprojekt

Kämmerer Björn Kerkmann (vorne) buddelte mit in der Erde, um die neuen Pflanzen im Gemeindegarten einzusetzen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Im Gemeindegarten haben Mitarbeiter der Kirche und der Stadtverwaltung Kräuter, Stauden und Sonnenblumen gepflanzt.

(sade) Bienen, Hummeln, und Schmetterlinge sind nur drei Arten von vielen, auf deren Besuch die evangelische Gemeinde Heiligenhaus in der Zukunft hofft. Jetzt verwandelten Mitarbeiter der Gemeinde sowie der Stadtverwaltung ein etwa 40 Quadratmeter großes Rasenstück im östlichen Teil des Gartens vom Haus der Kirche (am Eingang zum Gemeindebüro) in ein hoffentlich baldiges buntes Tummelparadies für Insekten und auch Vögel.