Nach Cyber-Angriff im Herbst Neue Website der Stadt Ratingen ist online

Der Aufbau der Website vollzog sich unter extrem erschwerten Bedingungen. Der Cyber-Angriff auf die SIT hatte enorme Konsequenzen. Aus Sicherheitsgründen musste der Dienstleister sämtliche Systeme herunterfahren und prüfen, welche Teile eventuell durch die Schadsoftware infiziert waren. Dabei wurde nach Wichtigkeit der jeweiligen Anwendung priorisiert. In vielen Städten vor allem in Westfalen war die komplette Verwaltungs-IT ausgefallen, die musste zuerst wieder hochgefahren werden, damit diese Verwaltungen überhaupt arbeiten konnten. Die von der SIT gehosteten Websites standen am Ende der Prioritätenliste.