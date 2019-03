Ratingen: Neue Videokamera am Rheinbahn-Kiosk

Ratingen Der Pächter kann künftig per Türöffner regeln, wer die WC-Anlagen betreten darf. Man will Zerstörungen vermeiden.

Ein knappes Jahr lang ist der neue Düsseldorfer Platz nun in Betrieb. Neben viel Lob für die architektonische Gestaltung – die futuristische Überdachung wird scherzhaft Raumschiff Enterprise genannt – gab es auch Kritik am baulichen Zustand in einigen Bereichen. In den Blickpunkt rückten dabei vor allem der Rheinbahn-Kiosk und die Toilettenanlagen, die wegen Zerstörungswut geschlossen werden mussten.