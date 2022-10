Ratinger Leichtathletik : Ratinger Stadion: Neue Bahn, alte Sitze

So sieht die neue Tartanbahn im Ratinger Stadion aus. Die Sitze auf der Tribüne sind in die Jahre gekommen und sollen ausgetauscht werden. Foto: RP/Privat

Ratingen Die neue Tartanbahn erfüllt allerhöchste Ansprüche und stärkt so vor allem das Mehrkampf-Meeting, das sich in der Weltspitze etabliert hat. Doch die Sitze lassen zu wünschen übrig. Sie müssen ersetzt werden, so die CDU.