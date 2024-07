Versorgung mit Plätzen in Heiligenhaus Stadt übernimmt Kita im Nonnenbruch

Dazu ein Blick auf die Gesamtlage in Sachen Kindergartenplätze: Im Stadtgebiet Heiligenhaus sind nach Verwaltungsangaben aktuell zehn Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und drei in örtlicher Trägerschaft der öffentlichen Jugendhilfe. Bewertung aus dem Rathaus: „Es wird bereits eine Vielzahl an konfessionellen Einrichtungen vorgehalten.“ Daher sei trotz der immer voranging zu betrachteten Trägervielfalt auch von Bedeutung, Angebote in örtlicher Zuständigkeit zu schaffen, um losgelöst von Glaubensfreiheit und Diversität, Familien freie Betreuungsformen anbieten zu können. Hinzu komme ein organisatorischer Pluspunkt: „Darüber hinaus erfolgt die Kita-Platzvergabe bei kommunaler Trägerschaft unmittelbar über das Jugendamt und kann somit entsprechend dem Bedarf und in Einzelfällen noch zielgenauer gesteuert werden.“ Der Stadtteil Nonnenbruch falle durch seine besondere Sozial- und Armutsstruktur auf. Daher wird die Kombination aus Kindertageseinrichtung und Stadtteilbüro/-treff als sehr positiv bewertet. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Hilfen und Angebote über die Kinder-/Jugendhilfe direkt im Sozialraum vorgehalten werden können.