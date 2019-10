Ratingen : Neue Stadthalle: CDU treibt Pläne voran

Info

Sanierung: Bei der Stadthalle handelt es sich um einen Altbau. Seit 2004, so heißt es in einer alten Auflistung der Verwaltung, wurde sehr viel Geld in die Sanierung gesteckt: Brandmeldeanlage, Elektrik, Betonarbeiten am Parkdeck, Restaurant-Umbau, neue Kühlung, neue Toiletten und wieder Erneuerungsarbeiten im Restaurantbereich.

Dächer: Im Jahr 2017 wurde die Heizungsanlage ausgetauscht und ans Fernwärmenetz angeschlossen. Die Dächer sind saniert worden und sollen mindestens 30 Jahre halten.

Park: Der Stadthallen-Park war für viel Geld umgestaltet worden, wird aber kaum angenommen.