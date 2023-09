Soziales in Ratingen Neue Selbsthilfegruppe in Ratingen

Doch zurück zur neuen Selbsthilfegruppe. „Zum Thema Seh- und Hörhandicap wird an diesem Tag der Auftakt zu vielen lockeren und zwanglosen Gesprächen Betroffener angeboten. Gleichzeitig können sich die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer kompetenten Rat und Infos holen“, so Marion Höltermann, die selbst erblindet ist und früher 18 Jahre lang den Blinden- und Sehbehindertenverein in Ratingen leitete.