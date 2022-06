Neue Wache in Breitscheid : Rettungswache Nord entsteht an Kölner Straße

Die Feuerwehr muss so schnell wie möglich an den Einsatzort kommen. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Breitscheid Rettungsdienstbedarfsplan sieht zusätzliche Wache vor.

(kle) Die Stadt errichtet ihre Rettungswache Nord an der Kölner Straße unweit des Kreisverkehrs am Krummenweg. Der Rat beschloss jetzt die Aufstellung des dafür erforderlichen Bebauungsplans. Der Rettungsdienstbedarfsplan der Stadt Ratingen sieht seit 2017 eine zusätzliche Wache im Norden des Stadtgebiets vor, bevorzugt in verkehrsgünstiger Lage in Breitscheid, um nachhaltig sicherzustellen, dass die Retter im Notfall jeden Winkel der Stadt rechtzeitig erreichen. Bislang ist ein Rettungswagen interimsweise beim DRK-Blutspendedienst Linneper Weg stationiert. Die neue Wache entsteht im Bereich der Einmündung des Pappelwegs in die Kölner Straße.