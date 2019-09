Ratingen : Neue Rathaus-Kantine öffnet am Dienstag

Neue Rathaus-Kantine öffnet am Dienstag

(RP/kle) „Mahlzeit“ oder „Guten Appetit“, so heißt es ab Dienstag, 1. Oktober, wenn die neue Rathaus-Kantine an der Minoritenstraße ihre Pforten öffnet. Betrieben wird die Mensa von der Kost.bar GmbH, die mit der Stadt einen Pachtvertrag über fünf Jahre abgeschlossen hat. Vor Ort nahm am Montag Bürgermeister Klaus Pesch die Vertragsunterzeichnung mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter der Kost.bar GmbH, Thomas Beers, vor. Mit dabei war auch Andrea Schulte-Rebhan, Vertriebs- und Projektmanagerin (ABConcepts).