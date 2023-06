Pläne in Heiligenhaus Zukunft des Radverkehrs steht im Blickpunkt

Ergebnis des Fahrrad-Klimatests, veranstaltet vom ADFC bundesweit: Die Stadt konnte sich gegenüber der Befragung von 2020 leicht von 3,7 auf 3,5 verbessern und liegt seit 2014 konstant über den Durchschnittswerten vergleichbarer Städte von 20.000 bis 50.000 Einwohnern und in diesem Jahr auf Platz 50 von 447 Orten in der Wertung. Im Kreis Mettmann ist nach Angaben aus dem Rathaus nur die Stadt Monheim am Rhein mit der Note 3,4 besser bewertet.