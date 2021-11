Neu in Heiligenhaus : Physiotherapeuten leisten Detektivarbeit

Neu in Heiligenhaus

Die Physiotherapeuten Catharina und Riccardo Schinke werden von Ewa Hering (r.) am Empfang unterstützt. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Das Kettwiger Paar Riccardo und Catharina Schinke hat eine neue Physiotherapiepraxis in Heiligenhaus eröffnet. Ihr Ziel: sich Zeit nehmen. Sie geben Tipps für die Arbeit im Home-Office.

„Seit klar war, dass ich Physiotherapeut werde, war mir auch klar, dass ich selbst etwas aufbauen möchte“, sagt Riccardo Schinke. Und während er das sagt, sitzt er in einer eigenen, neuen Praxis, neben ihm seine Frau, die den gleichen Beruf ausübt.

Im August vergangenen Jahres sind die beiden Eltern eines Sohnes geworden, das habe motiviert, die Selbstständigkeit endlich anzugehen. Eigentlich habe er sich auf der Kettwiger Seite der Ruhr umgeschaut, sagt Schinke, „da bin ich aufgewachsen und spiele da seit 27 Jahren Handball.“ Als seine Eltern nach Heiligenhaus zogen, sei ihnen das leerstehende Ladenlokal aufgefallen. Das Paar wagte den Schritt. „Mit Rigips-Wänden haben wir uns die Räume hier genau so eingerichtet, wie wir sie brauchen.“ Und noch während sie die Räumlichkeiten hier, gegenüber der St. Suitbertus-Kirche, eingerichtet haben, klopften und klingelten die ersten Patienten.

Service Hausbesuche bietet die Praxis an der Hauptstraße 131 auch an.

„Wir wurden hier wirklich super nett empfangen“, sagt Catharina Schinke, die nun erstmals mit ihrem Mann zusammen arbeitet. „Man sieht sich aber trotzdem kaum.“ Es gibt viel zu tun. Oftmals belastet die Patienten die Arbeit im Home-Office, die Tipps der Experten: „Ganz wichtig ist es, nicht nur starr am Schreibtisch zu sitzen, sondern sich zwischendurch immer mal zu bewegen und darauf zu achten, dass man den Körper nicht einseitig belastet“, sagt Riccardo Schinke. Das könne man zum Beispiel auch tun, in dem man sich ganz bewusst aufrecht hinsetzt und sich reckt, fügt Catharina Schinke an und empfiehlt, auch mal im Stehen zu arbeiten. Auch ein „gescheiter Bürostuhl“ kann entlasten, ebenso wie ein Gymnastikball.