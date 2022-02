Suche nach Partner : Neue Postfiliale in Hösel ab April oder Mai

Die bisherige Filiale in Hösel an der Bayernstraße ist seit Anfang Januar geschlossen. Foto: Achim Blazy (abz)

Hösel Die Deutsche Post ist in Gesprächen mit potenziellen Partnern. Bis zu einer Eröffnung wird es aber noch ein wenig dauern, denn Möbel müssen bestellt, Leitungen verlegt und Mitarbeiter geschult werden.

Die Postfiliale in Hösel ist wie berichtet seit Anfang Januar geschlossen. „Wer jetzt zur Post muss wegen eines Pakets, Briefmarken oder eines Einschreibens, kann sich überlegen, in welche Richtung man fahren möchte, nach Heiligenhaus, Breitscheid oder Mitte – mindestens aber 10 Kilometer. Zu Pandemiezeiten wenig verbraucherfreundlich und auch sonst nicht förderlich für die beiden Stadtteile Hösel und Eggerscheidt. Weder klimaschonend noch umweltfreundlich, nicht seniorenfreundlich oder behindertengerecht“, beklagt Anita Esper von der Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher in Ratingen. Deshalb lautet ihre dringende Bitte an die Verantwortlichen und die Stadtverwaltung, sich mit allen Mitteln für eine schnelle, praktische Lösung einzusetzen, im Sinne aller.

Ganz so schnell wird es wohl nicht gehen. Wie Achim Gahr, Sprecher der Deutschen Post erklärt, sei man „in guten Gesprächen“ mit potenziellen Partnern. Doch vor April beziehungsweise Mai wird mit einer Neueröffnung nicht zu rechnen sein. „Wir brauchen einen gewissen Vorlauf“, sagt Gahr. Denn für die neue Partnerfiliale müssen Möbel bestellt, Leitungen verlegt und die Mitarbeiter geschult werden.

Info Pakete müssen in Lintorf abgeholt werden Pakete abholen Höseler müssen aktuell nicht zugestellte Pakete in der Filiale in Lintorf an der Speestraße abholen. Alternative Online einmal bei der Post registrieren. Dann kann der Kunde den Versand seines Paketes stets nachverfolgen. Stellt er fest, dass er zum anvisierten Zustelltermin nicht zuhause ist, kann er einen anderen Termin angeben oder eine Wunschadresse,

Dass nun erneut in Hösel eine Zeit ohne Postfiliale angebrochen ist, war so nicht beabsichtigt. Normalerweise sind mit den Partnerfilialen Laufzeiten vertraglich vereinbart. Durch die nun erfolgte kurzfristige Kündigung gab es keine Gelegenheit, rechtzeitig nach Ersatz zu suchen. Doch für die Deutsche Post steht fest: Sie will sich aus Hösel nicht zurückziehen.

Der Wunsch der Ortsarbeitsgemeinschaft, dass die Deutsche Post selbst eine Filiale in Hösel betreibt, wird allerdings nicht in Erfüllung gehen. Denn schon seit vielen Jahren hat sich die Post aus dem Eigenbetrieb zurückgezogen, wie Achim Gahr erklärt. Die Filialen werden ausschließlich von Partnern betrieben, die neben ihrem normalen Angebot die Postleistungen erbringen. Die sogenannten Hauptpost-Stellen dagegen betreibt die Postbank, die zur Deutschen Bank gehört.

Die Zusammenarbeit mit den Partnern, so Gahr, habe sich bewährt, allein schon wegen der Öffnungszeiten. Die hätte die Deutsche Post bei einem Eigenbetrieb deutlich einschränken müssen, denn die Nachfrage nach eigentlichen Postdienstleistungen habe immer mehr nachgelassen, so Gahr. Heute beispielsweise können Kunden ihre Briefe oder Paketsendungen bereits online frankieren und müssen dafür keine Filiale mehr betreten. Die Einzelhändler dagegen, die den Postbetrieb übernehmen, sichern sich damit ein zweites Standbein und locken damit möglicherweise Kunden an, die sonst gar nicht den Weg ins Geschäft gefunden hätten.