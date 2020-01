Städtebaulicher Masterplan : Mehr Einzelhandel und Wohnen: Neue Pläne für Ratingen West

Ratingen (RP/kle) Die Stadt Ratingen bereitet sich mit strategischer Planung auf die Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Westbahn vor. Vor allem die Quartiere rund um die vorgesehenen Bahnhöfe sollen städtebaulich aufgewertet werden mit dem Ziel, Wohnraum und attraktive Arbeitsplätze mit perfekter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu schaffen.

Eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete befindet sich in Ratingen West im Bereich Sandstraße/Am Sandbach/Dechenstraße. Hier sieht der städtebauliche Masterplan InWest eine neu geordnete Mischung aus Gewerbe unterschiedlicher Art, Einzelhandel und Wohnen vor. Um diese Ziele verwirklichen zu können, muss die Stadt über die entsprechenden Flächen verfügen.

Daher hat der Rat der Stadt jetzt eine Vorkaufsrechtssatzung für größere Bereiche des Entwicklungsgebiets beschlossen. Die Weststrecke gehört zu den größten Verkehrsprojekten in NRW. Eine Machbarkeitsstudie sagt, dass dieses Planvorhaben wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist.

Experten gehen davon aus, dass man im Jahr 2030 den Betrieb auf der Strecke aufnehmen kann. Neue Wohnquartiere spielen am Rande dieses Streckenverlaufes eine besondere Rolle.

Jochen Kral, der Technische Beigeordnete, hat bereits mehrere Areale im Blick, die er in enger Abstimmung mit der Politik in den nächsten Jahren entwickeln will.