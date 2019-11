Ratingen : Neue Philharmonie Westfalen gastiert im Stadttheater

Ratingen (RP) Am Sonntag, 1. Dezember, gastiert um 18 Uhr im Stadttheater das Orchester der Neuen Philharmonie Westfalen mit dem Konzert „ Back to the 70s“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 70er Jahre sind eine bewegte Zeit: Richard Nixon sitzt im Weißen Haus, der erste Golf geht vom Band, der Vietnamkrieg endet, und die Beatles lösen sich auf. Auch in der Popmusik ist die musikalische Vielfalt groß.

Das rund 50-köpfige Ensemble der Neuen Philharmonie Westfalen begibt sich unter dem Motto „Back to the 70s“ gemeinsam mit Band und den Solisten Viviane Essig und Henrik Wager auf eine mitreißende Reise quer durch die musikalische Bandbreite der wilden 70er. Auf dem Programm stehen unter anderem Pop-Klassiker wie Gerry Raffertys „Baker Street“ oder „I Was Made For Loving You“ von Kiss sowie Songs von Elton John bis Stevie Wonder, von Supertramp bis Paul McCartney.

Seit ihrer Entstehung im Jahr 1996 ist die Neue Philharmonie Westfalen fester Bestandteil der Orchesterlandschaft in NRW. Das Ensemble ist auch Opernorchester des Musiktheaters im Revier Gelsenkirchen.

Bereits im November 2016 gastierte das Orchester sehr erfolgreich mit einem Filmmusikprogramm im Ratinger Stadttheater.