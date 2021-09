Wasserschäden in Ratingen : Politik: Mehr tun bei Hochwasserschutz

Der Starkregen am 14. Juli hatte auch in Ratingen gravierende Folgen. Zahlreiche Straße wurden geflutet, Keller liefen voll. Foto: Achim Blazy (abz)

Tiefenbroich Im Bezirksausschuss Tiefenbroich gab es eine Analyse der Stadt zu den Starkregenereignissen vom 14. Juli. Wasser mache an den Stadtgrenzen nicht halt, so der Tenor. Ratingen ist noch relativ glimpflich davongekommen.

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Verwaltung für diesen differenzierten Bericht. In den vergangenen Jahren ist durch den Bau von Regenrückhaltebecken für Tiefenbroich schon viel passiert. Beispielsweise gab es keine Überflutungen in der Region Gratenpoet und Jägerhofstraße. Aber jetzt muss besonders beim Hochwasserschutz nachgelegt werden“, meinten Ina Bisani und Wolfgang Diedrich, CDU-Ratsvertreter für Tiefenbroich.

Hochwasserschutz und Abwasserbeseitigung sind zwei sehr komplexe Themen. Das wurde bei dem letzten Hochwasserereignis besonders deutlich. Die Regenmassen, die an diesem Tag zwischen 15 und und 19.30 Uhr über Tiefenbroich hereinbrachen, seien zuverlässig durch natürliche Versickerungsflächen und Regenrückhaltebecken aufgenommen worden. Aber gleichzeitig habe dieses Starkregenereignis die Wassermassen in den Flüssen ansteigen lassen. Die dann auch über die Ufer getreten sind und zum Leidwesen der Anwohner die Keller überflutet haben. An diesem Punkt müsse ein Hochwasserschutzkonzept greifen, das bereits im vergangenen Jahr beauftragt wurde und aktuell mit dem Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW), der Stadt Düsseldorf und anderen zuständigen Behörden abgestimmt wird. Denn Wasser mache eben nicht an Stadtgrenzen halt, hieß es im Ausschuss.