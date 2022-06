Ratinger Innenstadt : Neue Läden beleben die Innenstadt

Freude über die ersten Erfolge (von rechts): Die Ladenmanagerinnen Angelina Sobotta und Silke de Roode sowie Petra Cremer, die Technische Beigeordnete der Stadt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Das Team von der Mülheimer Straße kann mit gezielten Maßnahmen erste Erfolge vorweisen. Es sind viele kleine Schritte, die den Leerstand in der kleinteiligen City bekämpfen sollen – dies auch dank bereitstehender Fördergelder.

Im November des vergangenen Jahres ging es mit einer neuen Initiative los. Grund: Der Leerstand in der City ist ein Problem, das die Stadt in den Griff bekommen will. Die bereits für die Innenstadtentwicklung aktiven Kollegen aus der Stadtplanung, der Wirtschaftsförderung, der Ratingen Marketing GmbH und dem Innenstadtbüro haben Verstärkung bekommen – und zwar durch das Ladenmanagement. Angelina Sobotta und Silke de Roode vom Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH sind die neuen Gesichter, die Optimismus versprühen.

Die beiden Expertinnen sind jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 10.30 bis 13.30 Uhr im Innenstadtbüro an der Mülheimer Straße 9 anzutreffen oder können direkt kontaktiert werden. „Unsere Kernaufgabe ist es, Eigentümer und Geschäftsleute zusammenzubringen, um Leerstände mit attraktiven Nutzungen zu belegen“, sagte Sobotta, die erste Ansprechpartnerin für Immobilieneigentümer ist. Durch gezielte Ansprache der Eigentümer und der Gewerbetreibenden will das Ladenmanagement ein für alle Akteure wichtiges Netzwerk aufbauen. Um die Geschäftsleute bemüht sich Silke de Roode. Sie unterstützt die Gewerbetreibenden bei der Konzeptentwicklung und der Etablierung am Markt. Das Ziel ist es, junge und frische Ideen nach Ratingen zu bringen, neue Konzepte auszuprobieren, um das Zentrum zu beleben. Einen besonderen Anreiz bietet dabei die sogenannte Verfügungsfonds-Anmietung, ermöglicht durch das Sofortprogramm für Innenstädte und Zentren in NRW.

Info Hier gibt es Hilfe und Ansprechpartner Kontakt zum Team Ladenmanagement: Angelina Sobotta, Telefon 0176-10244498, E-Mail asobotta@stadtplanung-dr-jansen.de; Silke de Roode, Telefon 0174-6815412, E-Mail sderoode@stadtplanung-dr-jansen.de; Sprechzeiten an der Mülheimer Straße 9: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 10.30 bis 13.30 Uhr sowie nach Vereinbarung; Info: www.innenstadt-ratingen.de.

Die Fördergelder stehen der Stadt Ratingen für insgesamt zwei Jahre zur Verfügung. Innerhalb dieses Zeitraums sind Verträge mit Eigentümerinnen und Eigentümern zu schließen, die ihre Ladenlokale 30 Prozent unter der Altmiete an die Stadt vermieten.

Die Stadt akquiriert mit ihrem Team aus Ladenmanagement, Citymanagement und Wirtschaftsförderung potenzielle Neumieter mit besonders interessanten Konzepten. Dabei wird die Miete der Ladenfläche für die Neumieter noch einmal reduziert.

„Mittels dieses Konzepts wollen wir interessante Nutzungen nach Ratingen holen und Menschen, die etwas ausprobieren wollen, eine Chance geben, neue Geschäftsideen am Markt zu testen“, sagt de Roode.

Die Fördermittel können bis zum 31. Dezember 2023 eingesetzt werden, die Laufzeit der Verträge kann flexibel ausgestaltet werden. Gefördert werden maximal 300 Quadratmeter Mietfläche. Die zu fördernde Immobilie muss innerhalb des sogenannten Konzentrationsbereichs liegen, aber das erklären de Roode und Sobotta bei Bedarf ganz genau.

Positive Nachrichten gibt es bereits zu vermelden. Beispiel: Einen ersten Erfolg des Förderinstruments Verfügungsfonds-Anmietung konnte man unlängst verbuchen. „Es freut uns sehr, dass die Eigentümerin den Mehrwert schnell erkannt und mitgemacht hat“, sagte Sobotta. Sie hatte den Kontakt zur Eigentümerin des Geschäftes auf der Oberstraße 21 aufgebaut.

Dort hat Annette Everts nach der Renovierung des Ladenlokals einen Gewürze- und Delikatessenladen eröffnet. „Das Konzept von Frau Everts hat mir auf Anhieb gefallen“, sagte Gabriela Hinz, die durch ihre Mitwirkung einen weiteren Leerstand in der Innenstadt vermeiden wollte.

So hat sie sich bereit erklärt, vorübergehend einen Teil der Miete nachzulassen. Den Mietvertrag hat die Eigentümerin mit der Stadt geschlossen und diese wiederum einen Untermietvertrag mit Everts.

Anderes Beispiel: Der Kindersachen-Secondhandladen MaMelJu wird im August von der Mülheimer Straße zur Wallstraße 5 a ziehen. Das neue Ladenlokal war der Inhaberin durch das Ladenmanagement vermittelt worden. Die Ladenmanager waren über einen Aufruf in den Sozialen Medien auf das Konzept und die Suche der Inhaberin Matin Steeger nach neuen Räumen aufmerksam geworden.

Sie hatte sich erst vor knapp zwei Jahren mit ihrer Idee des Secondhandmarktes für Kinderartikel selbstständig gemacht, nun war ihr der Mietvertrag wegen Eigenbedarfs gekündigt worden. „Da habe ich die Coronakrise überstanden und musste mich plötzlich damit auseinandersetzen, neue Räume zu finden“, sagte Steeger. „Die Mietpreise hier sind weit höher als das, was ich mit meinem Laden erwirtschaften kann. Es besteht zwar eine große Nachfrage nach Secondhandware für Kinder, aber es werden keine horrenden Summen erwirtschaftet.“

Silke de Roode konnte den Kontakt zu einer interessierten Eigentümerin herstellen. „Selber Mutter, spricht mich das nachhaltige Konzept von Frau Steeger sehr an, da war recht schnell klar, dass wir eine neue Mieterin für unsere Fläche gefunden haben“, sagt die Eigentümerin der Wallstraße 5 a.

Und bis zum Einzug von MaMelJu im kommenden August konnte das Ladenmanagement eine Zwischennutzung für das Ladenlokal an der Wallstraße 5 a vermitteln: Anke Vogt betreibt ihr Geschäft Pretty Cocoon in Hösel, mit ihrem Angebot an Schwangerschafts- und Babymode möchte sie sich auch in der Innenstadt bekannt machen.