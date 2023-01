In Ratinger Altstadt Markus übernimmt Altstadt-Buchhandlung

Bereits Anfang 2020 hatte Rabanus sich mit Blick auf den nahenden Ruhestand um seine Nachfolge gekümmert und Katharina Markus gefragt, ob sie sich den Schritt in die Selbstständigkeit vorstellen könne. Sie konnte. Die Buchhändlerin, die in den 90er-Jahren bereits ihre Ausbildung bei Gertrud Teuwsen und Gertrud Claus in der Altstadt-Buchhandlung absolvierte, ist dem Betrieb immer treu geblieben und kennt ihn bestens. „Ich begreife das als Glücksfall“, so Rabanus, der die Altstadt-Buchhandlung seit 2014 leitete. „Zudem hat es uns die Übergabe im Team ermöglicht, den Wechsel in Ruhe vorzubereiten, die Verantwortung nach und nach zu übergeben und schon vor dem Übergang Entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen. Das war ideal.“