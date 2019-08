Ratingen : Neue Herbstkurse starten in den Bädern

Neue Herbstkurse starten in den Bädern

Am 9. September beginnt die neue Hallenbadsaison mit einem umfangreichen Angebot.

(RP/kle) Pünktlich zum Beginn der Hallenbadsaison am 9. September starten die Herbstkurse im Angerbad Ratingen Mitte und im Allwetterbad Lintorf.

Fitnesssuchende kommen unter anderem beim Aqua-Cycling voll auf ihre Kosten. „Aqua-Cycling stärkt die Kondition und Beweglichkeit sowie die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems. Dabei ist der Kurs so angelegt, dass er für Teilnehmer unterschiedlichster Leistungsstufen geeignet ist“, erklärt Dirk Leibelt, Leiter der operativen Organisation bei den Ratinger Bädern.

Auch für Kinder und Jugendliche bieten die Ratinger Bäder ein umfangreiches Kursangebot an. Von der Wassergewöhnung über den Start ins Schwimmerleben bis zu Schwimmabzeichen-Kursen. Beim Kleinkindschwimmen für Kinder von 24 bis 36 Monaten steht das Wohlfühlen im Wasser im Vordergrund. Das Kursziel ist es, ihnen die Angst vor dem nassen Element zu nehmen, das Vertrauen im Umgang mit Wasser zu schulen und damit die Basis zum Schwimmenlernen zu legen.

„Um den Kindern bestmögliche Bedingungen zum Schwimmenlernen zu bieten, haben wir unsere Kurse so angelegt, dass sie aufeinander aufbauen“, erklärt Bäderchef Marcus Haider, „mit Buchung eines Kurses erwerben die Teilnehmer direkt eine Kursplatzgarantie für den jeweiligen Folgekurs bis hin zum Erreichen des Seepferdchen-Abzeichens. Damit steht der ganzheitlichen Schwimmausbildung nichts mehr im Weg“, so Haider. Die Kursplatzgarantie für den Folgekurs bieten die Ratinger Bäder darüber hinaus auch für alle Fitnesskurse an.