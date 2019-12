In Sachen Gesundheit : 50 Firmen dabei – Schlüsselregion baut Kursprogramm aus

In Sachen Gesundheit

Heiligenhaus (RP) Die Anmeldephase für die Gesundheitskurse der Schlüsselregion beginnt am 14. Januar. Mittlerweile ermöglichen fast 50 Firmen ihren Mitarbeitern die Teilnahme an den Kursen.

„Die Kurse zielen auf Stressabbau, Entspannung und körperliche Fitness“, erklärt Marie Volkhausen, die die Organisation der Kurse bei der Schlüsselregion übernimmt. „Wegen der großen Anzahl an Firmen, die mitmachen, ist es möglich, mit den Angeboten eine breite Palette abzudecken. Und davon profitieren natürlich wiederum die Mitarbeiter, denen somit eine Auswahl an ganz verschiedenen gesundheitsfördernden Kursen an vielen Terminen angeboten werden kann.“ Die Besonderheit der Kurse: Die Hälfte der Kursgebühr trägt der Arbeitgeber.