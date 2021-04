Testmöglichkeiten auch am Samstag : Neue Corona-Schnellteststation in West eröffnet

Die neue Teststation ist ab sofort betriebsbereit. Foto: RP/Johann und Wittmer

Ratingen West Auf dem Parkplatz von Johann und Wittmer können sich alle Bürger montags bis samstags testen lassen. Anmeldungen sind online, telefonisch oder vor Ort möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Seit Freitag gibt es in Ratingen West eine neue Corona-Teststation für einen qualifizierten Schnelltest, für alle Bürger mit einem Wohnsitz in Deutschland, um möglichst die Corona-Pandemie weiter einzudämmen. Der kostenlose Bürgertest kann direkt auf dem Parkplatz von Euronics XXL Johann+Wittmer in Ratingen in Anspruch genommen werden.

Die Corona-Krise hat auch Ratingen weiter im Griff und die Unsicherheit über eine mögliche Infektion beeinflusst sowohl am Arbeitsplatz und auch zu Hause das Leben der Bürgerinnen und Bürger. Um in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam diese Krise zu bewältigen, entstehen aktuell immer mehr Testzentren, um besonders unerkannte Infektionen zu entdecken und damit eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Auch in Ratingen gibt es bereits mehrere Möglichkeiten, sich tagesaktuell testen zu lassen. Das Angebot für Bewohner und auch Arbeitsnehmer wird nun um eine weitere Station auf dem Parkplatz des Ratinger Unterhaltungselektronik Fachmarktes

Ab sofort können sich alle mit einem Wohnsitz in Deutschland, dort von Montag bis Freitag von 8 bis 20 und am Samstag von 9 bis 16 Uhr durch von Ärzten geschultes Personal kostenlos testen lassen. Ob mit vorheriger online Anmeldung über www.schnelltestzentrum.nrw, per Telefon unter 0800 0211888 oder mit Terminvergabe direkt vor Ort - eine unkomplizierte Testung ist somit garantiert.

Auch Dirk Wittmer von Euronics Johann+Wittmer freut sich über das neue Testzentrum, direkt vor der Haustüre: „Auch wir von Johann+Wittmer sind davon überzeugt, dass wir es nur gemeinsam schaffen die Pandemie in den Griff zu bekommen. Bereits vor zwei Wochen haben wir begonnen, unseren Mitarbeitern eine regelmäßige Möglichkeit der Testung zu bieten. Mit der neuen Teststation direkt vor unserer Haustüre, haben nun aber auch unsere Kunden die Möglichkeit, sich direkt vor Ort testen zu lassen.“