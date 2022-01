St. Marien Krankenhaus Ratingen : Neue Chefärztin für Innere Medizin

Ratingen Die gebürtige Ratingerin Sonja Baumgard tritt die Nachfolge von Markus Freistühler an. Nach Stationen an verschiedenen anderen Krankenhäusern kehrt sie nach Hause zurück.

Sonja Baumgard ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie sowie Gastroenterologie. Zudem führt sie die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin, Palliativmedizin und Ernährungsmedizin. Nach dem Studium der Humanmedizin in Regensburg und Düsseldorf begann Sonja Baumgard ihre medizinische Laufbahn als Assistenzärztin am Sankt Marien Krankenhaus in Ratingen und arbeitete anschließend an verschiedenen Krankenhäusern in Essen-Werden und Oberhausen. 2011 übernahm sie die Leitung der Endoskopie, der internistischen Intensivstation und einer gastroenterologischen interdisziplinären Station am Klinikum Niederrhein in Dinslaken. Von dort wechselte sie 2017 als Leitende Oberärztin an das Helios Klinikum Niederberg, wo sie die Endoskopie und die Palliativstation leitete. Von 2018 bis 2020 war Sonja Baumgard Abteilungsärztin für Gastroenterologie und Onkologie am EvK-Herne. Anfang des vergangenen Jahres übernahm sie die Chefarzt-Stelle der Nils-Stensen-Kliniken Marienhospital Ankum-Bersenbrück und kehrt nun als Chefärztin der Klinik für Innere Medizin nach Ratingen zurück.