Ratingen : Neue Buslinie fürs Schwarzbach-Quartier

Ratingen Beim Talk auf der Baustelle gab es viele Informationen. RP-Leser waren mit dabei. Das erste Baufeld ist 2021 fertig.

Eine frische Nachricht brachte Jochen Kral mit in die Runde. Eine neue Buslinie soll künftig in das Gebiet hineinführen, möglichst schon zum nächsten Fahrbahnwechsel der Rheinbahn. Außerdem soll nach der Sommerpause im Zuge der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Homberger Straße mit dem Umbau der Oststraße begonnen werden.

In welchem Zeitfenster es auf der eigentliche Baustelle weitergehen soll, erklärte Marenbach den Gästen, darunter auch geladene RP-Leser. Das erste Baufeld soll im Jahr 2021 in Betrieb gehen. Insgesamt ist mit einer Fertigstellung in vier Jahren zu rechnen. „Ein ambitionierter Zeitplan“, wie Marenbach erklärte. Allerdings hat für den Investor dieses Projekt auch absoluten Priorität. „Es ist eines der größten in Europa“, sagte Szerkowski.