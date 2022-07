Ratinger Baustellen : Nächste BausteIle: In der City geht fast nichts mehr

Auf den Freiligrathring kommt eine neue Asphaltdecke. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Anwohner sind genervt, die Belastungen sind erheblich, und Autofahrer verlieren sich im Umleitungsdschungel. Um die Straßenoberflächen am Freiligrath- und Röntgenring in den Neuzustand zu versetzen, erfolgen die Arbeiten laut Stadtwerke aus einem Guss.

Die ersten Arbeiten starteten bereits am Sonntag, am Montag ging es richtig los. Akustisch und optisch war es ein nervender Doppelpack – vor allem für die Anwohner: viel Lärm und Absperrbaken ohne Ende.

Mit Blick auf den Fernwärmeausbau in der Innenstadt geht es um den Bauabschnitt am Freiligrath- und Röntgenring. Im letzten Schritt wird die Wiederherstellung der Fahrbahndecke vorgenommen.

Um die Straßenoberflächen am Freiligrath- und Röntgenring in den Neuzustand zu versetzen, erfolgen die Arbeiten laut Stadtwerke aus einem Guss. Hierfür war eine Vollsperrung des betroffenen Bereiches notwendig, weshalb die Stadtwerke nach eigenen Angaben die Arbeiten in der verkehrsärmeren Sommerferienzeit durchführen.

Während der rund einwöchigen Bauzeit ist also eine Vollsperrung des Freiligrath- und Röntgenrings notwendig. Zwischen den Kreuzungsbereichen Bahnstraße und Industriestraße/ Bechemer Straße ist die Straße daher bis voraussichtlich zum 30. Juli in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar. Auch ein Einbiegen aus der Poststraße in den Freiligrath- und Röntgenring wird nicht möglich sein.

Im Einzelfall bedeutet das: Im Kreuzungsbereich Bahnstraße können die Autofahrer entweder geradeaus weiter über die Bahnstraße fahren oder in den Wilhelmring einbiegen, der aber immer noch eine Baustelle ist. Hier war es – wie an anderen Stellen auch – zu einer Verzögerung gekommen (die RP berichtete).

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen dennoch so gering wie möglich zu halten, sind während der Bauzeit weitläufige Umleitungen über den Europaring, die Volkardeyer Straße, die Westtangente, die Süd-Dakota-Brücke, den Hauser Ring und den Mauberger Ring ausgeschildert.

Auch Buslinien und Fahrradfahrer sind von den Umleitungen betroffen. Für Fahrradfahrer wird daher eine Umleitung über die Poststraße, Bahnstraße und Schleiferstraße ausgeschildert.

Gefühlt ist derzeit der ganze Innenstadtbereich eine Baustelle. Die Verkehrsführung auf dem Europaring wurde wegen der Arbeiten am Wohngebäude an der Ecke Bechemer Straße geändert, in der Fußgängerzone muss die Düsseldorfer Straße wegen eines Wasserrohrbruchs komplett saniert werden. Hinzu kommt außerhalb der Innenstadt die Baustelle auf der Volkardeyer Straße.