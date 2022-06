Neue Ausgabe : Seniorenzeitung erinnert an die Heinzelmännchen

Seniorenzeitung erinnert an die Heinzelmännchen

Auch in der Wasserburg Haus zu Haus sollen einst Heinzelmännchen gelebt haben. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die neue Ausgabe liegt ab sofort im Stadtgebiet aus oder kann herunter geladen werden. Themen sind unter anderem die Seniorenmesse im September und eine neue Folge von „Mein erstes Auto“.

(jün) Fragt man Seniorinnen und Senioren, was ihnen im Alter das Wichtigste ist, so landen bei den Antworten die Themen „Gesundheit‟ und „Sicherheit‟ immer ganz vorne. Ganz oben auf der Liste stehen außerdem Selbstständigkeit, Mobilität, soziale Kontakte und Lebensfreude.

Um all diese Themen dreht sich deshalb der große Seniorentag am 4. September in und vor der Stadthalle, den der Seniorenrat seit Wochen intensiv plant und vorbereitet. Neben zahlreichen Messe- und Infoständen gibt es verschiedene Mitmach-Aktionen und interessante Vorträge zu seniorenrelevanten Themen.