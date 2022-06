Jugendberufsagentur in Heiligenhaus : Neue Aufgaben für den Stadtteiltreff

Jugendberufsagentur in Heiligenhaus

Der neue Stadtteiltreff an der Königsberger Straße hat seine Türen geöffnet. Zum Start gab es eine kleine Eröffnungsfeier. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Wege in den Beruf ebnen, das will die Jugendberufsagentur im Nonnenbruch. Raum dazu ist vorhanden, seit eine ehemalige Kneipe provisorisch als Familienzentrum dient.

Neue Räume schaffen Platz für neue Ideen. Die Jugendberufsagentur wird zukünftig im Nonnenbrucher Stadtteiltreff an der Königsberger Straße 1 b ihren Platz finden. An jedem ersten Dienstag im Monat, 14 bis 15 Uhr, wird dort eine offene Sprechstunde eingerichtet, eine Sprechstunde mit Termin schließt sich an. Der nächste Termin ist der 5. Juli.