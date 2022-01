Ab sofort erhältlich : Mit der neuen App auf dem Neanderlandsteig wandern

KREIS METTMANN Mit dem digitalen Angebot können Touren geplant werden. Außerdem informiert die App über Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand.

(RP) Individuelle Strecken per Wegpunkte abstecken, über informative Symbole auf den digitalen Wanderkarten unerwartete Sehenswürdigkeiten entdecken oder die eigene Wanderung live aufzeichnen: Die neu aufgelegte Neanderlandsteig Wander-App macht es einfach, einen Ausflug auf dem Neanderlandsteigund den Entdeckerschleifen zu planen, stressfrei zu genießen und in schöner Erinnerung zu behalten. Das Programm steht ab sofort kostenlos zum Download für iOS- und Android-Geräte bereit. Alle, die die vorherige Wander-App nutzen, erhalten mit dem nächsten Update automatisch die neue Version.

Die App bietet eine Sprachnavigation während der Tour und eine Aufzeichnung der gelaufenen Strecke an. Wanderbegeisterte können sie anschließend zusammen mit Fotos als Erinnerung in ihrem Profil speichern. Besonders interessant für Gäste aus den nahegelegenen Nachbarländern: Die Wander-App ist zweisprachig angelegt – in Deutsch und in Englisch.