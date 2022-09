Autobahn 3 bei Ratingen : Neue Technik gibt Seitenstreifen frei

Ratingen Anlage auf der A3 zwischen Mettmann und Kreuz Breitscheid ist in Betrieb. Die seit 2018 bestehende Anlage dieser Art zwischen Hilden und Mettmann wird durch die Inbetriebnahme bis zum Kreuz Ratingen Ost ausgedehnt.

Der Startschuss für eine Verkehrsbeeinflussungsanlage auf der A3 liegt schon eine Weile zurück. „Die ersten Überlegungen gab es bereits Anfang des vergangenen Jahrzehnts“, betonte Estel. Der Einsatz von flexiblen, digitalen Verkehrszeichen zur Harmonisierung des Verkehrsflusses sollte Staus reduzieren und die Verkehrssicherheit erhöhen; die Integration einer Anlage zur temporären Freigabe des Seitenstreifens sollte eine Steigerung der Kapazität in Spitzenzeiten um über 25 Prozent bieten. Seit Dezember 2018 ist die neu errichtete Anlage zwischen Hilden und Mettmann bereits in Betrieb. Die Investitionen in Höhe von 24,3 Millionen Euro versprechen eine deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses in diesem Bereich der A3, der für die Anbindung der Landeshauptstadt Düsseldorf von enormer Bedeutung ist.