Kleiner Kultursommer in Heiligenhaus Kunst und Künstler kommen an alle Ecken der Stadt

In den Sommerferien wird die Stadt zum Schauplatz der beliebten Kulturreihe „Kleiner Kultursommer“. An zwei langen Wochenenden im Juli und August verwandeln sich einige Orte in der Stadt in kleine Open-Air-Bühnen. Vom 18. bis 21. Juli und vom 1. bis 4. August sind alle eingeladen, Kultur vor der eigenen Haustür zu erleben – und das umsonst und draußen.