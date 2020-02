Homberg : Neue Ampelschaltung gegen den Stau

Die Ampelanlage am Abzweig Schöllersfeld soll in dieser Woche in Betrieb gehen. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Ratingen Ab Mitte März sollen die Signalanlagen in Homberg so kommunizieren, dass sie den Verkehrsfluss besser lenken.

Nun steht in dieser Woche der Aufbau und die Schaltung der letzten von insgesamt fünf Signalanlagen auf der Strecke an, und zwar an der Kreuzung Meiersberger Straße/Schöllersfeld, an der Abzweigung nach Heiligenhaus. Dann kommt die eigentliche Herausforderung. „Die Signalanlagen sollen untereinander kommunizieren“, sagt Dahmen. Außerdem sollen sie Fahrzeugpulks identifizieren und entsprechend die Grünphasen setzen. Grundlage dafür ist eine neue kamera-basierte Technik, die eine präzise Verkehrssteuerung ermöglichen soll. Diese Technik wird mit Mitteln aus einem Programm zur Digitalisierung von Lichtsignalanlagen finanziert, das die Landesregierung auf den Weg gebracht hat. Bis die Technik im täglichen Verkehr genutzt werden kann, wird es wohl noch einen Monat dauern, wie Dahmen erklärt. Eigentlich waren für die Arbeiten insgesamt vier Monate angesetzt, doch nun werden es wohl sechs werden.