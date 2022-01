Radfahren in Ratingen : Grüne: Neuer Radweg auf Süd-Dakota-Brücke

Ratingen Man will die Kaiserwerther Straße von der Kreuzung Lintorfer Straße über die Süd-Dakota-Brücke bis Ratingen West/Kreuzung Westtangente mit einem Pop-up-Radweg (Pop-up, „plötzlich auftauchen“) versehen.

„Die aktuelle Verkehrsführung für Radfahrer auf dieser wichtigen innerstädtischen Verbindungsstraße zwischen Ratingen Mitte und West ist mehr als gefährlich. Stadtauswärts muss der Radfahrer den Hauser Ring an zwei Ampeln überqueren, um auf der anderen Seite über die Süd-Dakota-Brücke fahren zu können. Dort erwarten ihn mehrere Einfahrten in Gewerbegebiete, die sehr schlecht einzusehen und, da als Zwei-Richtungs-Radwege geführt, enormes Unfallpotenzial haben“, erläutert Siegfried Aring, sachkundiger Bürger im Bezirksausschuss Mitte.

Sich des Personalmangels in der Stadtverwaltung bewusst, regen Grünen einfach anzubringende Fahrbahnmarkierungen an – mit Piktogrammen auf der nördlichen Seite der Kaiserwerther Straße.

„Es kommt grundsätzlich darauf an, die Zwei-Richtungs-Radwege in Ratingen Zug um Zug zu beseitigen. Dies geht nur durch Neuverteilung des Verkehrsraumes, in diesem Fall durch Umwidmung einer Kfz-Fahrbahn in eine gleichberechtigte Radfahr-Zone. Die Zweispurigkeit und die Belastung der Kaiserswerther Straße bietet sich für diese Variante durch ihre Breite an. Hier kann schnell und mit einfachen und günstigen Mitteln die Sicherheit der Radfahrer und deren Mobilität gesteigert werden“, fügt Jörn-Eric Morgenroth hinzu, grünes Mitglied auch im Mobilitätsauschuss des Kreistags.