Ratingen : Was macht uns gesund? Osteopathin hält Vortrag

Runterkommen kann man üben. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Ratingen Die Ratinger Businessfrauen laden am Dienstag, 9. August, ab 19 Uhr zu einem Vortrag ein. Es geht um die Frage: Was macht krank, was gesund?

() Im Restaurant Krummenweg geht Carolin Feyerabend, Heilpraktikerin und Osteopathin, Fragen auf den Grund wie: Gesundheit. Was ist das eigentlich? Was macht uns krank, was lässt uns gesund werden?

Neben verschiedenen Gesundheitsmodellen zeigt sie exemplarisch anhand von drei unterschiedlichen Ansätzen, was unser Gesundheitsempfinden beeinflusst. Sie möchte dazu anregen, sich einmal grundlegend damit auseinanderzusetzen, was für einen selbst Gesundheit bedeutet und wie man positiv auf seine Gesundheit einwirken kann. Denn manchmal ist es einfach nur wichtig, die Dinge mit einer gewissen Gelassenheit zu betrachten und dem eigenen Körper zu vertrauen.

Carolin Feyerabend ist Heilpraktikerin und Osteopathin und hat seit 2018 ihre Praxis für Osteopathie am Markt in Ratingen. Nach dem Studium der Forstwissenschaft und der Arbeit in einer Unternehmensberatung im Bereich Umwelt, absolvierte sie im Anschluss eine Ausbildung zur Heilpraktikerin mit der Fachrichtung Osteopathie. Daneben betreibt sie intensiv Tai-Chi und Qigong und nimmt regelmäßig an systemischen Aufstellungen teil. Beides gibt ihr zusätzliche Inspiration für ihre osteopathische Arbeit. Darüber hinaus gilt ihr Interesse dem Thema Entwicklungs- und Transgenerationalen Traumata.

Anmeldungen nimmt Gabriele Förster unter Telefon 0178/6569676 oder per E-Mail entgegen. Für Nichtmitglieder wird ein Kostenbeitrag von zehn Euro erhoben.