Heiligenhaus Netto-Markt öffnet in der nächsten Woche

Die Zeit der Provisorien in der städtischen Immobilie an der Hauptstraße 181/183 ist vorbei. Dort, wo früher „Rewe Wacket“ war, kam nach dessen Umzug ins Forum Hitzbleck an der nahen Westfalenstraße zwischenzeitlich auch ein Impfzentrum unter. Inzwischen steht der Termin für den Neustart. Der Netto Marken-Discount eröffnet in der nächsten Woche, am Dienstag, 5. Dezember, im ehemaligen Rewe-Markt seine neue Filiale. Damit ist dann der flächengrößte Leerstand in der zentralen Innenstadt Geschichte. Wie auch in den bundesweit über 4300 Netto-Filialen werden Kunden nach Angaben des Unternehmens dort eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel finden. Zum Sortiment auf den 980 Quadratmetern Verkaufsfläche gehören auch Netto-Eigenmarken. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags, 7 bis 20 Uhr. 85 Parkplätze stehen zur Verfügung.