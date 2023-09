Ratinger Innenstadt Wallhöfe: Strahler sind jetzt ausgeschaltet

Seit langer Zeit kommt es immer wieder zu Ärger und Konflikten. Man erinnere sich an frühere unschöne Ereignisse: Um 22 Uhr sei es wegen der Baustelle so laut gewesen, dass man einfach keinen Schlaf bekomme, so Anwohner. An die Stadt und Polizei habe man sich bereits gewandt – ohne Erfolg. Aus dem Rathaus verlautete, dass diese Arbeiten unumgänglich seien. Man versuche, diese Maßnahme in einem bestimmten Zeitraum umzusetzen, damit weitere Lärmbelästigungen ausbleiben.