Verein „Lischa“ : „Nepal ist meine Herzensheimat“

Gudrun Warias-Jankowski bereist seit Jahren das südasiatische Land und wirkt mit dem Verein „Lischa“ bei lokalen Bildungsprojekten mit.

Es geht ihr dabei nicht so sehr um das Exotische und Außergewöhnliche, das das kleine, vom Hinduismus und Buddhismus geprägte und für Europäer eher unbekannte Land im Hochgebirge (Vorläufer des Himalayas) zwischen Indien und Tibet, definitiv bietet. Sie will den Menschen vor Ort helfen. „Ich habe 2011 den Verein Lischa (eine Zusammensetzung aus Licht und Schatten, Anm. d.R.) mitgegründet und wollte unbedingt sehen, was ich da mitgegründet habe. Daher bin ich ein Jahr später dann zum ersten Mal nach Nepal geflogen. Die Menschen dort sind mir von Beginn an sehr nahe“, erklärt die gebürtige Duisburgerin, die sich immer schon für Asien und die asiatische Kultur interessiert hat. Die Verbindung von Demut und Dankbarkeit fasziniere sie. „Das habe ich in meinen deutschen Alltag integriert. Auch bin ich viel gelassener durch meine Reisen nach Nepal geworden.“ Ganz nach Nepal auswandern, wie ihre Freunde aus dem Verein, möchte sie dann aber doch nicht. Der sichere Hafen Deutschland mit den ganzen sozialen Bindungen sei ihr dafür einfach zu wichtig.

Der Verein Lischa, die zweite Herzensangelegenheit der 66-Jährigen, ist ein Verein zur Hilfe zur Selbsthilfe, der in den Anfangsjahren Paten für Mädchen und junge Frauen vermittelt hat. Schnell sei der Verein gewachsen, wurde zeitintensiver zu führen und habe sich daraufhin professionelle Strukturen mit hauptamtlichen Mitarbeitern gegeben. „Heute sind wir so groß geworden, haben mehr als 1300 Mädchen, dass wir weg von den Patenschaften gegangen sind und einen Bildungsfonds ins Leben gerufen haben“, sagt Warias-Jankowski, die im kommenden Mai wieder für einen Monat ins Mount-Everest-Land reist. „Lischa“ finanziere über Spenden und Vereinsmitgliedsbeiträge seither jede Menge Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten, Bildungsprojekte für benachteiligte Mädchen und investiere in die berufliche Aus- und Weiterbildung vor Ort. Noch immer ist es so in ganz Nepal, dass Schulen fehlten oder Schulwege für die Kinder der Bergdörfer hart und gefährlich seien. Das Ziel vieler Familien ist indes immer das gleiche: Kinder, vor allem Jungen, zur Schule zu schicken. Denn der Anteil der Analphabeten liegt in Nepal noch immer bei weit höher als 50 Prozent. Vor allem Mädchen seien davon betroffen, heißt es von Gudrun Warias-Jankowski. Bildung ist, wie so oft, der einzige Ausweg auf ein besseres Leben.