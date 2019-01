Kreis Mettmann: Besucher lernen die Archäologie kennen

Kreis Mettmann Das Neanderthal Museum stellt sein Halbjahresprogramm vor. Es sind Führungen durchs Wildgehege geplant.

Gelegenheit, die Ausgrabungsstationen im Dunkeln zu erkunden, gibt es bei den beliebten Taschenlampenführungen, die für Kinder und Erwachsene auf dem Programm stehen. Am Familien-Aktionstag am 31. März erfahren die Besucher, was der Boden einem über das Klima und die Lebensweise der früheren Menschen erzählt. Zudem bieten auf dem Museumsplatz die Natur- und Umweltschutzakademie, der Geologische Dienst NRW, das Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland und die biologische Station Haus Bürgel Aktionen rund um das Thema an.