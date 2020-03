Fortbildung : Neanderthal Museum: Lehrer lernen dazu

Ratingen Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz.

(RP) Es ist und bleibt ein aktuelles Thema in den Schulen: interkulturelle Kompetenz. Und die wird im schulischen Alltag immer wichtiger. In den Klassenzimmern wird kulturelle Vielfalt längst gelebt, denn Lehrpersonal und Schüler bringen ihre unterschiedlichen Migrationsbiografien in den Schulalltag ein.