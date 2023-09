Museum im Neandertal Ferienprogramm für Kinder im Neanderthal Museum

Das Neanderthal Museum bietet auch in diesen Herbstferien wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder an. Zu ausgewählten Terminen gibt es drei verschiedene zweistündige Workshops: Kinder ab sechs Jahren können „Mit Oma und Opa in die Steinzeit“ reisen, dabei gemeinsam die Ausstellung erkunden, ein Steinzeitmesser herstellen und ihr Jagdgeschick mit Pfeil und Bogen beweisen. Wer es künstlerischer mag, ist beim Workshop „Steinzeitlicht und Höhlenkunst“ bestens aufgehoben. Hier erfahren Kinder alles über die Wandmalereien in den tiefen Höhlen und wie die Menschen früher Licht gemacht haben, fertigen selbst steinzeitliche Lampe an und malen ein Höhlenbild mit Farbpigmenten. Für Kinder ab acht Jahren eignet sich der Workshop „Feuerstein-Schatz der Steinzeit“.