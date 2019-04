Ratingen : Ratingen macht Wanderern Angebote

Ratingen Zum Kennenlernen gibt es am 18. Mai während der Neanderland-Wanderwoche fünf Routen zu erleben.

„Das gemeinschaftliche Wandern macht so viel Freude, es gibt so viel zu entdecken, es macht einfach glücklich“, schwärmt die SGV- Vorsitzende Erika Metje bei der Vorstellung der fünf Touren anlässlich des vierten Ratinger Wandertages. Gemeinsam mit dem Eifelverein hat der SGV die Routen erarbeitet, herausgekommen sind fünf Strecken zwischen sieben und 16,5 km Länge. „Die kurze Strecke, Wanderweg 5, die am Grünen See beginnt und die ich auch begleite, eignet sich vor allem für Wanderanfänger und für kulturell Interessierte“, erklärt Erika Metje. Während im Rahmen der kreisweiten Neanderland-Wanderwoche viele sogenannte Erlebnistouren- etwa Kräuter- oder Achtsamkeitswanderungen- angeboten werden, verzichten die Verantwortlichen des Ratinger Wandertages auf spezifische Themenvorgaben. „Die Strecken bieten auch so viel Sehenswertes, wir haben ein Streckennetz von rund 200 km auf Ratinger Gebiet“, erklärt Christine Hubert vom Eifelverein. Die erfahrene Wandererin begleitet die Wandertour 1: Die Gruppe startet den 16,5 km langen Weg am Hoferhäuschen und führt unter anderem über den Neanderlandsteig und durch den Poensgenpark. Harald Filip, Kultur- und Tourismusdezernent, glaubt, dass das Wandern eine Art Renaissance erlebe: „Das Wandern wird zunehmend wiederentdeckt. Immer mehr Menschen erleben, dass Wandern jung hält, sowohl körperlich als auch geistig und die Geselligkeit dabei ist auch nicht zu unterschätzen.“ Wer also bislang nur kurze Spaziergänge kennt, hat nun die Möglichkeit sich einer der Wandertouren anzuschließen- mit professioneller Unterstützung durch die erfahrenen Begleiter. Auch Harald Filip wird dieses Jahr seinen blau-gelben Trekkingschuhe schnüren und sich einer Truppe anschließen. „Ich habe die Schuhe schon eingelaufen“, lässt er augenzwinkernd wissen, „welche Tour ich mache weiß ich noch nicht genau.“ So bleibt auch ihm noch die Auswahl zwischen 15,2 km (Wanderweg 2, Treffpunkt in Breitscheid), 9,2 km (Wanderweg 3, Start in Tiefenbroich) oder 12 km (Wanderweg 4, Start Isenbügel). Alle fünf Wanderwege haben ein gemeinsames Ziel: den Sportpark Keramag am Angerpark- je nach Streckenlänge starten die Touren zu unterschiedlichen Zeiten, damit möglichst alle Teilnehmer hinterher noch gemeinsam beieinander sein und sich austauschen können. „Wir werden dort Getränke, einen Imbiss und Livemusik anbieten, damit der Tag schön entspannt ausklingen kann“, erläutert Rainer Bendt vom Amt für Kultur und Tourismus. Bürgermeister Klaus Pesch zeigt sich hoch erfreut über das umfangreiche Wanderprogramm in Ratingen, keine andere Kreisstadt bietet zusätzlich zur Neanderland -Wanderwoche eine solche Vielzahl an Wanderveranstaltungen. „Ich werde versuchen, dass auch ich mich anschließe, allerdings weiß ich noch nicht, ob mein Kalender mir das möglich macht.“