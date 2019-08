Kreis Mettmann : Neanderland Tunes sucht Musiktalente

Die Bewerbungsfrist ist bis zum 11. Oktober verlängert worden. Mitmachen können Bands und Solisten.

Solisten und Bands aller Stilrichtungen können sich noch bis zum 11. Oktober für neanderland Tunes bewerben. Dafür schicken sie zwei bis drei eigene Musikstücke unter fünf Minuten an das Area 51: per E-Mail an area51@hilden.de, schriftlich an Area51, Furtwänglerstr. 2b, 40724 Hilden oder über Facebook (Area 51 Hilden). Cover-Songs werden nicht berücksichtigt. Folgende Angaben sind für die Anmeldung erforderlich: Name und Werdegang der Bewerber, außerdem Namen, Geburtsdaten und Adressen sämtlicher Bandmitglieder, eine Angabe zur Stilrichtung, eine Kontaktanschrift mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Der Solist, beziehungsweise mindestens ein Bandmitglied, muss im Kreis Mettmann wohnen oder der Proberaum muss sich im Kreis befinden.