Kultur im Kreis : Neanderland Biennale sucht Festivalhelfer und Blogger

Heiligenhaus/Kreis Mettmann Das Theaterfestival im Kreis Mettmann, wird in der Zeit vom 21. August bis zum 10. September unter dem Titel „10Suchtsorte“ stattfinden.

In allen zehn Städten des Kreises werden wieder besondere Theateraufführungen an außergewöhnlichen Orten stattfinden, viele davon draußen. Da wir uns immer noch in einer dynamischen Pandemielage befinden, sind die dann geltenden Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Die Organisatoren bleiben aber hoffnungsvoll, dass ein Erleben von Live-Kultur im Spätsommer wieder möglich sein wird – selbstverständlich unter Einhaltung aller dann geltenden Corona-Schutzregeln.

Nachdem der Festival-Blog bei der letzten Biennale mit so vielen schönen Texten von engagierten Zuschauern bestückt wurde, wünscht sich das Team in diesem Jahr auch wieder diese Form der Publikumsbindung und fordert Theaterfans auf: Finde deinen kulturellen 10Suchtsort im Neanderland und werde Festivalblogger. Gesucht werden Interessierte, die die Veranstaltungen aus ihrer Sicht in Wort und Schrift begleiten. Die Festivaltester erhalten freien Zutritt zu einer oder mehreren Veranstaltungen der Biennale und schreiben im Gegenzug eine Kurzrezension über das Erlebte. Die Texte werden als Festival-Blog auf www.neanderland-biennale.de veröffentlicht. Im Vorfeld werden die Blogger zu einem Einführungsworkshop mit der Theaterpädagogin Julia-Huda Nahas eingeladen. Interessenten bewerben sich bitte per E-Mail an janina.felcher@kreis-mettmann.de und stellen sich und ihre Motivation kurz vor.