Heiligenhaus : Biennale bietet Folk und Theater

Zu Gast im zelt ist nächste woche unter anderem die Compagnie Pas de Deux

(sade) Das wird ein internationales Fest mit original Heiligenhauser Zutaten, gerade recht zur Einstimmug auf die Sommerferien: Im Rahmen der Neanderland Biennale wird am zweiten Juli-Wochenende ein Zelt auf der Wiese zwischen Karl-Heinz-Klein-Halle und der Gesamtschule aufgebaut. In das locken Theater-Aufführungen am Donnerstag, 11. Juli, 11 Uhr (Schülervorstellung) am 14. Juli, 11 Uhr, das „Märchen aus der Wunderkiste“ sowie am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, das Stück Glücksgeige“ der Compagnie Pas de Deux.