Handel in Heiligenhaus Der Wunschtraum: „Nächstes Jahr mit 73 in Rente“

Familiär geht es zu in „Monikas Lädchen“ im Rathauscenter. Chefin Monika Bröcker wird mit Vornamen angesprochen, Kundinnen kommen auch auf einen Schwatz und zwischendurch bringt der Bote das wohlverpackte Mittagessen. Für später. Am frühen Mittag geht es eher ruhig zu. Zeit genug für Besucher, sich die hunderte Knäuel Wolle in den Hochregalen des Geschäfts anzusehen und das, was sich daraus machen lässt. Klarer Fall: Es ist ein Geschäft für Strick- und Handarbeitsenthusiasten und solche, die es werden könnten. Wer jetzt übrigens Wolle für Winterliches haben möchte, kann schon nach Schnäppchen Ausschau halten. Stricken ist eben ein Saisonhobby, jedenfalls in aller Regel. Soweit ist alles wie in den vergangenen zehn Jahren in dem urgemütlichen Laden. Ein Trend: Es kommen jüngere Kundinnen. „Zuletzt auch, um für 2024 Sommerwolle für handgestrickte Strandkleider zu kaufen.“ Aber irgendwie ist die nahende Vorweihnachtszeit doch so ganz anders.